Окупанти за добу вбили 7 мешканців Донеччини

Російські загарбники лише за добу 11 серпня убили 7 мирних мешканців Донецької області, ще 14 людей отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Ще 14 людей отримали поранення".



Деталі: Загалом з 24 лютого окупанти убили щонайменше 723 мешканці Донецької області та поранили ще щонайменше 1 845.

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За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.