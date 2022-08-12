Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты за сутки убили 7 жителей Донетчины

Ирина БалачукПятница, 12 августа 2022, 08:10
Инфографика из Telegram Павла Кириленко

Российские захватчики только за сутки 11 августа убили 7 мирных жителей Донецкой области, еще 14 человек получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 11 августа россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 3 в Бахмуте, 2 в Курахово, 1 в Марьинке и 1 в Авдеевке. Еще 14 человек получили ранения".

Детали: Всего с 24 февраля оккупанты убили по меньшей мере 723 жителя Донецкой области и ранили еще по меньшей мере 1 845.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до зимы

Минкульт готовит законопроект о статусе английского: в ряде сфер будет обязательным

Чехия официально предложит ЕС запретить выдачу виз россиянам

фото, видеоУкраина призывает мир не допустить судилища над защитниками в Мариуполе

Не предусмотрено даже факультативов: в Киеве не будут преподавать русский

СБУ установила соратника Кадырова, причастного к зверствам на Киевщине

Все новости...
Донецкая область
Генштаб: Прорыв не удался, оккупантов заставили бежать на Бахмутском направлении
В Марьинке авто полиции попало под обстрел во время эвакуации гражданских, есть раненые
Обязательная эвакуация будет не только с Донетчины – Верещук
Последние новости
18:13
ЕС передал Украине четыре катера для охраны государственной границы
18:00
Европейское космическое агентство начало переговоры о замене российских ракет "Союз" на SpaceX
17:53
Спасатель пробежит ультрамарафон в 800 км, чтобы собрать 2 млн. гривен для ГСЧС
17:53
Правительство ограничило премии для заместителей министров – до 30% оклада
17:50
Умерла связная Романа Шухевича Дария Гусак
17:46
Эстония и Финляндия объединят ракетные системы береговой охраны
17:41
Организаторы ВНО объяснили большое количество "отличников" и повторение задач во время тестирования
17:37
Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до зимы
17:36
Автогаз в Украине подешевел до менее 27 гривен
17:27
картаБеларусь снова продлила военные учения
Все новости...