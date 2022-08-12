Оккупанты за сутки убили 7 жителей Донетчины

Российские захватчики только за сутки 11 августа убили 7 мирных жителей Донецкой области, еще 14 человек получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 11 августа россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 3 в Бахмуте, 2 в Курахово, 1 в Марьинке и 1 в Авдеевке. Еще 14 человек получили ранения".

Детали: Всего с 24 февраля оккупанты убили по меньшей мере 723 жителя Донецкой области и ранили еще по меньшей мере 1 845.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.