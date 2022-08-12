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Україна просить США ввести санкції проти всіх російських банків

"Європейська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 09:47
Україна просить США ввести санкції проти всіх російських банків
Фото pixabay.com

Україна закликає адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти всіх російських приватних банків, щоб позбавити президента Путіна можливості вести війну.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами Маркарової, офіційний Київ хоче, щоб США додавали по кілька банків на тиждень до свого списку підсанкційних фінансових установ. Посол додала, що вона передала відповідний запит про це до міністерства фінансів США.

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"Санкції так само важливі, як і зброя", – заявила Маркарова.

За її словами, кожен російський банк є законною ціллю для запровадження санкцій, оскільки всі вони ефективно беруть участь у фінансуванні кампанії Путіна.

"Щойно один банк підпадає під санкції, якийсь інший приватний банк раптово стає фінансистом промисловості чи збройних сил", – сказала вона.

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У той час як кілька банків можна залишити для певних цілей, "всі інші мають бути піддані санкціям, тому що всі вони займаються фінансуванням терористичної машини, яка веде війну", – заявила Маркарова.

Україна також наполягає на тому, щоб Державний департамент США включив Росію до списку держав-спонсорів тероризму, додала вона.

Нагадаємо, у Сенаті США тиснуть на адміністрацію Байдена для визнання Росії спонсором тероризму.

Росія пригрозила США розривом дипвідносин у разі визнання державою-терористом.

Теми: СШАРосіясанкціївійна
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