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Украина просит США ввести санкции против всех российских банков

"Европейская правда"Пятница, 12 августа 2022, 09:47
Фото pixabay.com

Украина призывает администрацию президента США Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков, чтобы лишить президента Путина возможности вести войну.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам Маркаровой, официальный Киев хочет, чтобы США добавляли по несколько банков в неделю в свой список подсанкционных финансовых учреждений. Посол добавила, что она передала соответствующий запрос об этом в министерство финансов США.

"Санкции столь же важны, как и оружие", – заявила Маркарова.

По ее словам, каждый российский банк является законной целью введения санкций, поскольку все они эффективно участвуют в финансировании кампании Путина.

"Как только один банк подпадает под санкции, какой-то другой частный банк внезапно становится финансистом промышленности или вооруженных сил", – сказала она.

В то время как несколько банков можно оставить для определенных целей, "все остальные должны быть подвергнуты санкциям, потому что все они занимаются финансированием ведущей войну террористической машины", – заявила Маркарова.

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Украина также настаивает, чтобы Государственный департамент США включил Россию в список государств-спонсоров терроризма, добавила она.

Напомним, в Сенате США давят на администрацию Байдена для признания России спонсором терроризма.

Россия пригрозила США разрывом дипотношений в случае признания государством-террористом.

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Темы: СШАРосcиясанкциивойна
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