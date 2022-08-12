Украина просит США ввести санкции против всех российских банков

Украина призывает администрацию президента США Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков, чтобы лишить президента Путина возможности вести войну.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам Маркаровой, официальный Киев хочет, чтобы США добавляли по несколько банков в неделю в свой список подсанкционных финансовых учреждений. Посол добавила, что она передала соответствующий запрос об этом в министерство финансов США.

"Санкции столь же важны, как и оружие", – заявила Маркарова.

По ее словам, каждый российский банк является законной целью введения санкций, поскольку все они эффективно участвуют в финансировании кампании Путина.

"Как только один банк подпадает под санкции, какой-то другой частный банк внезапно становится финансистом промышленности или вооруженных сил", – сказала она.

В то время как несколько банков можно оставить для определенных целей, "все остальные должны быть подвергнуты санкциям, потому что все они занимаются финансированием ведущей войну террористической машины", – заявила Маркарова.

ВИДЕО ДНЯ

Украина также настаивает, чтобы Государственный департамент США включил Россию в список государств-спонсоров терроризма, добавила она.

Напомним, в Сенате США давят на администрацию Байдена для признания России спонсором терроризма.

Россия пригрозила США разрывом дипотношений в случае признания государством-террористом.