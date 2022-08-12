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Окупанти атакували Луганщину з повітря, штурмували Верхньокам’янське, але зазнали невдачі – ОВА

"Українська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 10:15
Фото: ДСНС у Харківській області

Вночі і вранці окупанти продовжили гатити по населених пунктах, обстрілів зазнали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, є вбиті та поранені, на Луганщині ЗСУ тримають оборону, а на Херсонщині йдуть бої.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Сумщина: сьогодні після 7 ранку — обстріли Юнаківської та Есманської  громад з мінометів та гранатометів. Обстріли наразі тривають.

Вчора за день росіяни здійснили 10 обстрілів 6 прикордонних громад області − Білопільської, Новослобідської, Есманської, Путивльської, Шалигінської, Великописарівської. Зафіксовано 137 прильотів. Били з мінометів та артилерії. Без людських втрат, але є руйнування та втрата врожаю.

Дніпропетровщина: ворог обстріляв два райони — Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському ударили з "Градів" та ствольної артилерії. У Марганці троє постраждалих, двоє з них у лікарні. Серед постраждалих 12-річний хлопчик. У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та кілька приватних будинків, завод, друкарня, магазин та кафе.

Нікополь ворог обстріляв зі ствольної артилерії. Пошкоджені 4 приватних будинки та автівки. Попередньо, без постраждалих. 

У Криворізькому районі ворог обстріляв з "Ураганів" Зеленодольську громаду. Пошкоджені кілька приватних будинків та господарчих споруд. Люди не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ

Харківщина: по Харкову окупанти вночі наносили удари по Слобідському, Новобаварському та Київському районах.

Влучання в Харківський національний університет внутрішніх справ, частково зруйновано їдальню та господарчі приміщення; без втрат. Новобаварський р-н: попадання поруч з адмінбудівлею, пошкоджено фасад осколками, без втрат. Також внаслідок ракетного удару — попадання між н.п. Циркуни та Черкаські Тишки, руйнування встановлюються.

По області окупанти наносили удари по Чугуївському, Харківському, Ізюмському,

Лозівському районах. Горіли поля, господарчі споруди приватні будинки, склади.

За попередніми даними, по області протягом доби 3 постраждалих.

Луганщина: сьогодні вночі по наших позиціях ворог здійснив ракетний удар, сім разів обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії, двічі до штурмових дій долучав танкові підрозділи. Протягом доби вісім разів росіяни атакували із повітря.

Із різних боків росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ біля 14 населених пунктів, вкотре штурмували Верхньокам’янське, але знов відійшли на попередньо зайняті позиції.

Донеччина: за ніч — 11 ракетних обстрілів Краматорська. Зруйновані три приватні будинки. Без постраждалих.

Вночі також були ракетні удари по Кураховому. За оперативною інформацією, дві людини загинули, двоє — поранені.

За добу під обстрілами — Авдіївка, Бахмут, Залізне, Красногорівка, Соледар, Часів Яр, Мар’їнка, смт Орлівка, с. Мемрик, с. Новожеланне, с. Піски.

Пошкоджено 19 житлових будинків, 2 будівлі Авдіївського коксохімічного заводу.

По області за добу — 7 загиблих і 14 поранених

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина: сьогодні зранку — обстріли на околицях с. Парутине Куцурубської громади. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Вчора ввечері під обстрілами були села Костянтинівка та Новомиколаївка Первомайської громади. Постраждалих немає. Наслідки обстрілів уточнюються.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби обстрілів знов зазнали села Лепетиха та Кавказ. Ввечері внаслідок обстрілів смт Березнегувате загинула одна людина. Також пошкоджено житлові будинки. Детальна інформація уточнюється.

Вчора ввечері — обстріли за межами с. Широке та в межах с. Поляна Широківської громади, пошкоджено житлові будинки. Сьогодні вночі — обстріли за межами населених пунктів на території всієї громади.

Херсонщина: ситуація складна, протягом дня на Херсонщині йшли бойові дії. Знову на території області виникло чимало пожеж на полях та у лісових зонах. Гучно залишається у Бериславському і Каховському районах, а також у передмістях Херсона.

Через пошкодження Антонівського мосту значно порушився логістичний зв’язок в росіян.

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