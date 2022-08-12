Оккупанты атаковали Луганщину с воздуха, штурмовали Верхнекаменское, но потерпели неудачу - ОВА

Ночью и утром оккупанты продолжили бить по населенным пунктам, обстрелам подверглись Сумщина Днепропетровщина, Харьковщина, Донетчина, есть убиты и ранены, на Луганщине ВСУ держат оборону, а в Херсонской области идут бои.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Сумщина: сегодня после 7 утра обстрелы Юнаковской и Эсманской общин из минометов и гранатометов. Обстрелы продолжаются.

Вчера за день россияне совершили 10 обстрелов 6 пограничных общин области – Белопольской, Новослободской, Эсманской, Путивльской, Шалыгинской, Великописаревской. Зафиксировано 137 прилетов. Били из минометов и артиллерии. Без человеческих потерь, но есть разрушения и потеря урожая.

Днепропетровщина: враг обстрелял два района - Никопольский и Криворожский. По Никопольскому ударили из "Градов" и ствольной артиллерии. В Марганце три пострадавших, двое из них в больнице. Среди пострадавших – 12-летний мальчик. В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, завод, типография, магазин и кафе.

Никополь враг обстрелял из ствольной артиллерии. Повреждены 4 частных дома и авто. Предварительно, без пострадавших.

В Криворожском районе враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую общину. Повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек. Люди не пострадали.

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Харьковщина: по Харькову оккупанты ночью наносили удары по Слободскому, Новобаварскому и Киевскому районам.

Попадание в Харьковский национальный университет внутренних дел, частично разрушены столовая и хозяйственные помещения; без потерь. Новобаварский р-н: попадание рядом с админзданием, поврежден фасад осколками, без потерь. Также в результате ракетного удара – попадание между н.п. Циркуны и Черкасские Тишки, разрушения устанавливаются.

По области оккупанты наносили удары по Чугуевскому, Харьковскому, Изюмскому,

Лозовском районах. Горели поля, хозяйственные постройки частные дома, склады.

По предварительным данным, по области в течение суток 3 пострадавших.

Луганщина: сегодня ночью по нашим позициям враг нанес ракетный удар, семь раз обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии, дважды к штурмовым действиям привлекал танковые подразделения. В течение суток восемь раз россияне атаковали с воздуха.

С разных сторон россияне пытались прорвать оборону ВСУ около 14 населенных пунктов, в который раз штурмовали Верхнекаменское, но снова отошли на предварительно занятые позиции.

Донетчина: за ночь – 11 ракетных обстрелов Краматорска. Разрушены три частных дома. Без пострадавших.

Ночью также были ракетные удары по Курахово. По оперативной информации, два человека погибли, двое ранены.

За сутки под обстрелами - Авдеевка, Бахмут, Железное, Красногоровка, Соледар, Часов Яр, Марьинка, пгт Орловка, с. Мемрик, с. Новожелание, с. Пески.

Повреждены 19 жилых домов, 2 здания Авдеевского коксохимического завода.

По области за сутки - 7 погибших и 14 раненых

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: сегодня утром – обстрелы в окрестностях с. Парутино Куцурубской общины. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Вчера вечером под обстрелами находились села Константиновка и Новониколаевка Первомайской общины. Пострадавших нет. Последствия обстрелов уточняются.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской общины. Так, за прошедшие сутки обстрелам вновь подверглись села Лепетиха и Кавказ. Вечером в результате обстрелов пгт Березнеговатый погиб один человек. Также повреждены жилые дома. Подробная информация уточняется.

Вчера вечером обстрелы за пределами с. Широкое и в пределах с. Поляна Широковской общины, повреждены жилые дома. Сегодня ночью обстрелы за пределами населенных пунктов на территории всей общины.

Херсонщина: ситуация сложная, в течение дня в Херсонской области шли боевые действия. Снова на территории области возникло много пожаров на полях и в лесных зонах. Громко остается в Бериславском и Каховском районах, а также в пригородах Херсона.

Из-за повреждения Антоновского моста значительно нарушилась логистическая связь у россиян.