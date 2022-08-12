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У Латвії визнали, що навряд чи зможуть прийняти більшу кількість біженців з України

"Європейська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 10:27

Латвія без особливих проблем справляється із нинішнім потоком біженців з України, проте прийняти більше українців буде складно.

Про це в інтерв'ю Латвійському радіо сказав міністр внутрішніх справ Латвії Крістапс Еклонс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За його словами, останніми місяцями потік біженців з України до Латвії був відносно постійним, але 90% цих людей використовують балтійську країну лише для транзиту на шляху до інших європейських держав.

"Тільки частина з них хоче залишитися в Латвії, і тоді це наше завдання їх розмістити. Поки що нам це вдалося реалізувати — жодного українського біженця не залишилося, так би мовити, на вулиці", — сказав Еклонс.

Міністр зазначив, що більшість українських біженців у Латвії розміщуються у співпраці із самоврядуваннями, але подекуди можливості муніципалітетів вичерпані і доводиться звертатися за допомогою до приватних осіб.

Еклонс додав, що українські біженці в Латвії забезпечені допомогою та продуктовими наборами, перешкод у цих питаннях немає.

Однак на запитання, чи це означає, що Латвія готова прийняти більшу кількість українців, міністр відповів швидше негативно, заявивши, що в основному це пов'язано зі скороченням можливостей самоврядувань.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом у Латвії зареєстровано близько 36 тисяч воєнних біженців з України.

10 серпня стало відомо, що з 28 лютого Естонія прийняла вже понад 50 000 українських військових біженців.

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Теми: Латвіябіженці
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