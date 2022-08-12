В Латвии признали, что вряд ли смогут принять большее количество беженцев из Украины

Латвия без особых проблем справляется с нынешним потоком беженцев из Украины, однако принять большее количество украинцев будет сложно.

Об этом в интервью Латвийскому радио сказал министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По его словам, в последние месяцы поток беженцев из Украины в Латвию был относительно постоянным, но 90% этих людей используют балтийскую страну только для транзита на пути других европейских государств.

"Только часть из них хочет остаться в Латвии, и тогда это наша задача их разместить. Пока нам это удалось реализовать - ни одного украинского беженца не осталось, так сказать, на улице", - сказал Эклонс.

Министр отметил, что большинство украинских беженцев в Латвии размещаются в сотрудничестве с самоуправлениями, но иногда возможности муниципалитетов исчерпаны и приходится обращаться за помощью к частным лицам.

Эклонс добавил, что украинские беженцы в Латвии снабжены помощью и продуктовыми наборами, препятствий в этих вопросах нет.

Однако на вопрос, значит ли Латвия готова принять большее количество украинцев, министр ответил скорее негативно, заявив, что в основном это связано с сокращением возможностей самоуправлений.

ВИДЕО ДНЯ

Всего в Латвии зарегистрировано около 36 тысяч военных беженцев из Украины.

10 августа стало известно, что с 28 февраля Эстония приняла более 50 000 украинских военных беженцев.