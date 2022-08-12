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СБУ спіймала ділків у кількох областях, які переправляли чоловіків за кордон

Ірина БалачукП'ятниця, 12 серпня 2022, 10:29
Фото СБУ

Служба безпеки України ліквідувала у Києві та ще трьох областях масштабні канали нелегального переправлення чоловіків за кордон.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "У Києві кіберфахівці СБУ нейтралізували діяльність злочинного угруповання з працівників одного з комісаріатів, адвокатів і лікарів, яке організувало так званий "зелений коридор" для чоловіків призовного віку". 

 
Фото сбу 

Деталі: Також силовики викрили зловмисників у Харківській області – вони обіцяли "допомогти" військовозобов’язаним виїхати з України до ЄС, але через територію Росії.

Повідомляється, що схема так і не "запрацювала", бо СБУ нейтралізувала її на підготовчому етапі.

 
фото сбу 

Ще один канал незаконного переправлення потенційних призовників до тимчасово окупованого Криму нейтралізували у Запорізькій області. Зловмисники брали за свої послуги від 5 до 10 тисяч гривень, залежно від віку та кількості осіб. 

 
Фото сбу 

У Чернігівській області силовики затримали ще двох зловмисників, які за 100 тисяч гривень з однієї особи незаконно переміщували чоловіків до Білорусі.

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Теми: СБУвійнамобілізація
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