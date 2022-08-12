СБУ поймала дельцов в нескольких областях, которые переправляли мужчин за границу

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве и еще трех областях масштабные каналы нелегальной переправки мужчин за границу.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "В Киеве киберспециалисты СБУ нейтрализовали деятельность преступной группировки из работников одного из комиссариатов, адвокатов и врачей, организовавшей так называемый "зеленый коридор" для мужчин призывного возраста".

Детали: Также силовики разоблачили злоумышленников в Харьковской области – они обещали "помочь" военнообязанным выехать из Украины в ЕС, но через территорию России.

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Сообщается, что схема так и не заработала, потому что СБУ нейтрализовала ее на подготовительном этапе.

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Еще один канал незаконной переправки потенциальных призывников во временно оккупированный Крым нейтрализовали в Запорожской области. Злоумышленники брали за свои услуги от 5 до 10 тысяч гривен в зависимости от возраста и количества человек.

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В Черниговской области силовики задержали еще двух злоумышленников, которые за 100 тысяч гривен с одного человека незаконно перемещали мужчин в Беларусь.