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Змінилися правила в’їзду на тимчасово окуповану територію

Ірина БалачукП'ятниця, 12 серпня 2022, 11:34
Фото suspilne

З 12 серпня почав діяти новий порядок виїзду на тимчасово окуповану територію через Запорізьку область.

Джерело: сайт Луганської обласної військової адміністрації

Дослівно ЛОВА: "З 12 серпня заявки будуть подаватися виключно в електронному вигляді за оновленою формою.

Внесення змін у заявку щодо дати виїзду, марки та державного номеру автомобіля, списку осіб, які включені до заявки на виїзд, не дозволяється".

Деталі: В ОВА додали, що черга, сформована за заявками до 11 серпня включно, зберігається.

Заявку для виїзду цивільних осіб на тимчасово окуповану територію Луганської області можна подати за посиланням. 

Для отримання консультацій жителі Луганщини можуть звернутися за номерами 099-213-88-81, 093-161-57-03.

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Виїзд на тимчасово окуповану територію, а також переміщення вантажів (товарів) здійснюється у складі колон через визначений блокпост у с. Кам’янське.

Формування колон відбувається на майданчику за адресою: Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя щоденно з 06:00 до 17:00.

На цьому пункті пропуску та на блокпостах військовослужбовці, представники правоохоронних та контролюючих органів, мають право проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів.

Виїзд на тимчасово окуповану територію організується з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, та за наявності документів, що посвідчують особу, відповідних документів на транспортний засіб, документів на товар (вантаж), що перевозиться.

Враховуючи стан автомобільної дороги та земельного полотна через річку Янчекрак до колон забороняється включати:

  • вантажні автомобілі із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т;
  • автобуси, обладнані місцями для сидіння в кількості більше 22, що передбачено технічною характеристикою транспортного засобу, окрім транспорту для евакуації мешканців тимчасово окупованих територій.

В ОДА попередили, що може бути введене тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів за маршрутом слідування колони, якщо існуватиме загроза життю чи здоров'ю громадян.

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Теми: ОРДЛОЗапорізька областьвійна
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