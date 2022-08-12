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Изменились правила въезда на временно оккупированную территорию

Ирина БалачукПятница, 12 августа 2022, 11:34
Фото suspilne

С 12 августа начал действовать новый порядок выезда на временно оккупированную территорию через Запорожскую область.

Источник: сайт Луганской областной военной администрации

Дословно ЛОВА: "С 12 августа заявки будут подаваться исключительно в электронном виде по обновленной форме.

Внесение изменений в заявку относительно даты выезда, марки и государственного номера автомобиля, списка лиц, включенных в заявку на выезд, не разрешается".

Детали: В ОВА добавили, что очередь, сформированная по заявкам до 11 августа включительно, сохраняется.

Заявку для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Луганской области можно подать по ссылке. 

Для получения консультаций жители Луганской области могут обратиться по телефонам 099-213-88-81, 093-161-57-03.

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Выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе колонн через определенный блокпост в с. Каменское.

Формирование колонн происходит на площадке по адресу: Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье ежедневно с 06:00 до 17:00.

В этом пункте пропуска и на блокпостах военнослужащие, представители правоохранительных и контролирующих органов, имеют право проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

Выезд на временно оккупированную территорию организуется с учетом ограничений, установленных законодательством, и при наличии документов, удостоверяющих личность, соответствующих документов на транспортное средство, документов на перевозимый товар (груз).

Учитывая состояние автомобильной дороги и земельного полотна через реку Янчекрак в колонны запрещается включать:

  • грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т;
  • автобусы, оборудованные сидячими местами в количестве более 22, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства, кроме транспорта для эвакуации жителей временно оккупированных территорий.

В ОГА предупредили, что может быть введено временное ограничение или запрет движения транспортных средств по маршруту следования колонны, если будет угроза жизни или здоровью граждан.

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Темы: ОРДЛОЗапорожская областьвойна
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