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Изменились правила въезда на временно оккупированную территорию

Ирина БалачукПятница, 12 августа 2022, 11:34
Изменились правила въезда на временно оккупированную территорию
Фото suspilne

С 12 августа начал действовать новый порядок выезда на временно оккупированную территорию через Запорожскую область.

Источник: сайт Луганской областной военной администрации

Дословно ЛОВА: "С 12 августа заявки будут подаваться исключительно в электронном виде по обновленной форме.

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Внесение изменений в заявку относительно даты выезда, марки и государственного номера автомобиля, списка лиц, включенных в заявку на выезд, не разрешается".

Детали: В ОВА добавили, что очередь, сформированная по заявкам до 11 августа включительно, сохраняется.

Заявку для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Луганской области можно подать по ссылке. 

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Для получения консультаций жители Луганской области могут обратиться по телефонам 099-213-88-81, 093-161-57-03.

Выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе колонн через определенный блокпост в с. Каменское.

Формирование колонн происходит на площадке по адресу: Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье ежедневно с 06:00 до 17:00.

В этом пункте пропуска и на блокпостах военнослужащие, представители правоохранительных и контролирующих органов, имеют право проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

Выезд на временно оккупированную территорию организуется с учетом ограничений, установленных законодательством, и при наличии документов, удостоверяющих личность, соответствующих документов на транспортное средство, документов на перевозимый товар (груз).

Учитывая состояние автомобильной дороги и земельного полотна через реку Янчекрак в колонны запрещается включать:

  • грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т;
  • автобусы, оборудованные сидячими местами в количестве более 22, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства, кроме транспорта для эвакуации жителей временно оккупированных территорий.

В ОГА предупредили, что может быть введено временное ограничение или запрет движения транспортных средств по маршруту следования колонны, если будет угроза жизни или здоровью граждан.

Темы: ОРДЛОЗапорожская областьвойна
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