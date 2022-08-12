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На Черкащині викрили підприємця, який переказував гроші оборонпрому РФ

"Українська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 11:35
Поліція

Поліція на Черкащині викрила низку підприємств росіянина, який впродовж 5 років переказував гроші компаніям, що виконували замовлення для оборонпрому РФ з виготовлення зброї.

Джерело: сайт Нацполіції та сайт Офісу генерального прокурора

Дослівно ОГП: "Три українські підприємства, власником яких є громадянин РФ, впродовж 2016-2021 років здійснювали грошові перекази компаніям, які виконували замовлення для оборонпрому РФ з вироблення зброї, її частин та боєприпасів до неї".

Деталі: За інформацією слідства, росіянин, який є одноособовим  власником підприємства із статутним фондом 16,5 млн грн, має частки ще у двох українських підприємствах із статутними фондами на майже 890 тис. грн. 

Відкрито кримінальне провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Майно підприємств арештували. Прокуратура вирішує питання щодо передачі арештованого майна Агентству з розшуку та менеджменту активів.

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Теми: РосіяЧеркаська областьгроші
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