На Черкащині викрили підприємця, який переказував гроші оборонпрому РФ

Поліція на Черкащині викрила низку підприємств росіянина, який впродовж 5 років переказував гроші компаніям, що виконували замовлення для оборонпрому РФ з виготовлення зброї.

Джерело: сайт Нацполіції та сайт Офісу генерального прокурора

Дослівно ОГП: "Три українські підприємства, власником яких є громадянин РФ, впродовж 2016-2021 років здійснювали грошові перекази компаніям, які виконували замовлення для оборонпрому РФ з вироблення зброї, її частин та боєприпасів до неї".

Реклама:

Деталі: За інформацією слідства, росіянин, який є одноособовим власником підприємства із статутним фондом 16,5 млн грн, має частки ще у двох українських підприємствах із статутними фондами на майже 890 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Майно підприємств арештували. Прокуратура вирішує питання щодо передачі арештованого майна Агентству з розшуку та менеджменту активів.