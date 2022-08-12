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На Черкасчине разоблачили предпринимателя, который переводил деньги оборонпрому РФ

"Украинская правда"Пятница, 12 августа 2022, 11:35
На Черкасчине разоблачили предпринимателя, который переводил деньги оборонпрому РФ
Полиция

Полиция в Черкасской области разоблачила ряд предприятий россиянина, который на протяжении 5 лет переводил деньги компаниям, выполняющим заказы для оборонпрома РФ по изготовлению оружия.

Источник: сайт Нацполиции и сайт Офиса генерального прокурора

Дословно ОГП: "Три украинских предприятия, владельцем которых является гражданин РФ, на протяжении 2016-2021 годов осуществляли денежные переводы компаниям, которые выполняли заказы для оборонпрома РФ по разработке оружия, его частей и боеприпасов к нему".

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Детали: По информации следствия, россиянин, являющийся единоличным собственником предприятия с уставным фондом 16,5 млн грн, также имеет доли еще в двух украинских предприятиях с уставными фондами почти на 890 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Имущество предприятий было арестовано. Прокуратура решает вопрос  в передаче арестованного имущества в Агентство по розыску и менеджменту активов.

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Темы: РосcияЧеркасская областьденьги
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