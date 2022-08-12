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У центрі Чернівців знесли пам‘ятник червоноармійцю

Євген КізіловП'ятниця, 12 серпня 2022, 11:53
Демонтований червоноармієць, скриншот

Місцева влада демонтувала пам‘ятник червоноармійцю на Соборній площі в центрі Чернівців.

Джерело: Чернівецька міська рада у Telegram

Дослівно: "Довше "возилися" з документами. Всього за годину зняли пам‘ятник червоноармійцю з постаменту на Соборній площі. У жодному разі нищити його не будемо. Натомість перемістимо туди, де йому місце".

Деталі: Повідомляється, що демонтажу передували публічні консультації, і влада міста врахувала "думку кожного, хто готовий був нею ділитися".

За словами міськради, абсолютна більшість просила забрати пам‘ятник з площі, ще частина просила створити умовний "парк тоталітаризму" чи "парк нацизму" та перемістити солдата туди. Над цим зараз місцева влада працює разом з Міністерством культури та інформаційної політики.

Питання, що буде на місці прибраного червоноармійця, планують вирішити після війни.

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Теми: Чернівцікультураархітектура
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