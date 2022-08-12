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В центре Черновцов снесли памятник красноармейцу

Евгений КизиловПятница, 12 августа 2022, 11:53
В центре Черновцов снесли памятник красноармейцу
Демонтированный красноармеец, скриншот

Местные власти демонтировали памятник красноармейцу на Соборной площади в центре Черновцов.

Источник: Черновицкий городской совет в Telegram

Дословно: "Дольше "возились" с документами. Всего за час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Зато переместим туда, где ему место".

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Детали: Сообщается, что демонтажу предшествовали публичные консультации, и власти города учли "мнение каждого, кто готов был им делиться".

По словам горсовета, абсолютное большинство попросило убрать памятник с площади, часть просила создать условный "парк тоталитаризма" или "парк нацизма" и переместить солдата туда. Над этим сейчас местные власти работают вместе с Министерством культуры и информационной политики.

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Вопрос, что будет на месте красноармейца, планируется решить после войны.

Темы: Черновцыкультураархитектура
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