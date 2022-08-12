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Нідерланди слідом за низкою країн долучилися до навчання українських військових

"Європейська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 13:09

Нідерланди приєдналися до очолюваної Британією програми підготовки українських військових.

Як передає "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"Нідерланди приєдналися до очолюваної Великою Британією програми навчання військовослужбовців української армії. Нідерландський персонал розпочне свою місію в серпні цього року. Чим більше ми матимемо добре підготовлених бійців, тим ближчою буде наша перемога. Дякую, Кайса Оллонгрен (міністр оборони Нідерландів – ред..), за дружбу та підтримку", – написав Резніков.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у четвер за підсумками донорської конференції в Копенгагені заявив, що Лондон готовий забезпечити підготовку більшої кількості українських військових, ніж раніше планувалося.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

Про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада, Данія і Норвегія.

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У липні Борис Джонсон, який тимчасово залишається прем'єром Британії, відвідав навчання для українських військових та сам взяв участь у вправах.

Теми: Нідерландиармія
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