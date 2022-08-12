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Нидерланды вслед за рядом стран присоединились к обучению украинских военных

"Европейская правда"Пятница, 12 августа 2022, 13:09

Нидерланды присоединились к возглавляемой Британией программе подготовки украинских военных.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"Нидерланды присоединились к возглавляемой Великобританией программе обучения военнослужащих украинской армии. Нидерландский персонал начнет свою миссию в августе этого года. Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе будет наша победа. Спасибо, Кайса Оллонгрен (министр обороны Нидерланд), за дружбу и поддержку", – написал Резников.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг по итогам донорской конференции в Копенгагене заявил, что Лондон готов обеспечить подготовку большего количества украинских военных, чем ранее планировалось.

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

Об участии в подготовке украинских военных объявили также Финляндия, Швеция, Канада, Дания и Норвегия.

В июле Борис Джонсон, временно остающийся премьером Британии, посетил учения для украинских военных и сам принял участие в тренировках.

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Темы: Нидерландыармия
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