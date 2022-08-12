Естонія продовжить переконувати колег в ЄС припинити видачу віз росіянам

Естонія продовжить роботу над тим, щоб переконати колег в ЄС припинити видачу туристичних віз росіянам, незважаючи на позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це заявила прем’єрка Естонії Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

На її думку, позиція Шольца, який виступив проти загальної заборони на в’їзд росіян в ЄС, не становить загрози планам країн, які наполягають на такій забороні.

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"Ми продовжуватимемо переговори, наприкінці серпня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ. Ця тема, як і раніше, знаходиться на порядку денному дуже високо" - сказала Каллас.

Вона наголосила, що за кордон подорожують насправді лише 10% населення Росії: "Це переважно люди з Москви та Санкт-Петербурга, думка яких має значення, що підтверджує і дуже болісна реакція Росії на цю пропозицію".

"Це ахіллесова п'ята. Це те, чого вони справді бояться. Отже, це дійсно ефективно" - додала Каллас.

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Прем’єрка Естонії також нагадала, що Європа заборонила авіаперевезення до Європи з Росії.

"Це означає, що єдина можливість для росіян потрапити до Європи – подорожувати через три країни: Фінляндію, Естонію та Латвію. Ми бачимо, що саме Фінляндія та Естонія зазнають найбільшого навантаження. Думаю, не зовсім справедливо, що всі інші країни Шенгенської зони видають росіянам візи, але справжній тягар несемо тільки ми втрьох" - зазначила Каллас.

Як відомо, Шольц у четвер заявив, що це Путін веде війну в Україні і тому він проти загальної заборони в'їзду росіян до ЄС.

Нагадаємо, уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.