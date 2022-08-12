Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Естонія продовжить переконувати колег в ЄС припинити видачу віз росіянам

"Європейська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 14:05
Естонія продовжить переконувати колег в ЄС припинити видачу віз росіянам
Кая Каллас, скріншот

Естонія продовжить роботу над тим, щоб переконати колег в ЄС припинити видачу туристичних віз росіянам, незважаючи на позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це заявила прем’єрка Естонії Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

На її думку, позиція Шольца, який виступив проти загальної заборони на в’їзд росіян в ЄС, не становить загрози планам країн, які наполягають на такій забороні.

Реклама:

"Ми продовжуватимемо переговори, наприкінці серпня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ. Ця тема, як і раніше, знаходиться на порядку денному дуже високо" - сказала Каллас.

Вона наголосила, що за кордон подорожують насправді лише 10% населення Росії: "Це переважно люди з Москви та Санкт-Петербурга, думка яких має значення, що підтверджує і дуже болісна реакція Росії на цю пропозицію".

"Це ахіллесова п'ята. Це те, чого вони справді бояться. Отже, це дійсно ефективно" - додала Каллас.

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єрка Естонії також нагадала, що Європа заборонила авіаперевезення до Європи з Росії.

"Це означає, що єдина можливість для росіян потрапити до Європи – подорожувати через три країни: Фінляндію, Естонію та Латвію. Ми бачимо, що саме Фінляндія та Естонія зазнають найбільшого навантаження. Думаю, не зовсім справедливо, що всі інші країни Шенгенської зони видають росіянам візи, але справжній тягар несемо тільки ми втрьох" - зазначила Каллас.

Як відомо, Шольц у четвер заявив, що це Путін веде війну в Україні і тому він проти загальної заборони в'їзду росіян до ЄС.

Нагадаємо, уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.

Теми: ЕстоніяЄСРосіявізи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Естонія
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Останні новини
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє "воєнкорів” у Пітері поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
Усі новини...
Реклама: