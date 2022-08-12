Эстония продолжит убеждать коллег в ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Эстония продолжит работу над тем, чтобы убедить коллег в ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам, несмотря на позицию канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По ее мнению, позиция Шольца, выступившего против общего запрета на въезд россиян в ЕС, не представляет угрозы планам стран, настаивающих на таком запрете.

"Мы будем продолжать переговоры, в конце августа состоится встреча министров иностранных дел. Эта тема по-прежнему находится в повестке дня очень высоко", - сказала Каллас.

"Мы будем продолжать переговоры, в конце августа состоится встреча министров иностранных дел. Эта тема по-прежнему находится в повестке дня очень высоко", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что за границу путешествуют на самом деле только 10% населения России: "Это преимущественно люди из Москвы и Санкт-Петербурга, мнение которых имеет значение, что подтверждает и очень болезненная реакция России на это предложение".

"Это ахиллесова пята. Это то, чего они действительно боятся. Следовательно, это действительно эффективно", - добавила Каллас.

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Премьер Эстонии также напомнила, что Европа запретила авиаперевозки в Европу из России.

"Это означает, что единственная возможность для россиян попасть в Европу - путешествовать через три страны: Финляндию, Эстонию и Латвию. Мы видим, что именно Финляндия и Эстония испытывают наибольшую нагрузку. Думаю, не совсем справедливо, что все другие страны Шенгенской зоны выдают россиянам визы, но настоящую обузу несем только мы трое", - отметила Каллас.

Как известно, Шольц в четверг заявил, что это Путин ведет войну в Украине и поэтому он против общего запрета въезда россиян в ЕС.

Напомним, правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Она подчеркнула, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

Министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский в среду поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.