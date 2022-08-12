Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Болгарія екстрадує до РФ росіянина, який спалив свій паспорт, протестуючи проти війни в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 14:55
Болгарія екстрадує до РФ росіянина, який спалив свій паспорт, протестуючи проти війни в Україні
Фото pixabay.com

Громадянин Росії, який спалив свій паспорт у Болгарії на знак протесту проти війни в Україні, швидше за все, буде екстрадований до країни походження за рішенням болгарського суду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За рішенням Варненського районного суду буде екстрадовано 46-річного Олексія Алчина, росіянина, який прожив у Болгарії п'ять років. Остаточне рішення апеляційного суду очікується до кінця місяця та, швидше за все, воно підтвердить рішення першої інстанції. До того часу він залишиться під вартою.

Реклама:

Росія вимагала екстрадиції Алчина на батьківщину у зв'язку з розслідуванням податкового шахрайства. Запит надійшов після того, як Алчин виступив проти вторгнення Росії в Україну, спалив свій паспорт за кілька днів після вторгнення Росії в Україну.

Алчин та його дружина Ольга Гюрова переконані, що російський запит політично мотивований.

Однак російська влада стверджує, що Алчин завдав шкоди державному бюджету більш ніж на 282,5 мільйона рублів (4,4 мільйона євро). Йому загрожує шестирічний термін.

ВІДЕО ДНЯ

Болгарський суд ухвалив, що всі умови для екстрадиції є і ризику покарання Алчина за його політичні переконання та дії немає.

Напередодні судового засідання перед будівлею суду у Варні зібралося багато людей на захист Алчина. Правозахисники скептично ставляться до справедливого результату процесу. "Головне, що має оцінити болгарський суд, – це передусім чи можна довіряти Російській Федерації", – заявив адвокат, експрокурор, колишній заступник голови МВС Андрей Янкулов.

Нагадаємо, у Софії відбулася акція протесту проти ризику того, що тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радевим, укладе нову угоду з російським "Газпромом".

Теми: БолгаріяРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Болгарія
Болгарія дає 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні
Україна може отримати бронетехніку від Болгарії у жовтні
У Болгарії не виключили зіткнення Росії з НАТО в Чорному морі
Останні новини
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє "воєнкорів” у Пітері поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
Усі новини...
Реклама: