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Болгарія екстрадує до РФ росіянина, який спалив свій паспорт, протестуючи проти війни в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 14:55
Фото pixabay.com

Громадянин Росії, який спалив свій паспорт у Болгарії на знак протесту проти війни в Україні, швидше за все, буде екстрадований до країни походження за рішенням болгарського суду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За рішенням Варненського районного суду буде екстрадовано 46-річного Олексія Алчина, росіянина, який прожив у Болгарії п'ять років. Остаточне рішення апеляційного суду очікується до кінця місяця та, швидше за все, воно підтвердить рішення першої інстанції. До того часу він залишиться під вартою.

Росія вимагала екстрадиції Алчина на батьківщину у зв'язку з розслідуванням податкового шахрайства. Запит надійшов після того, як Алчин виступив проти вторгнення Росії в Україну, спалив свій паспорт за кілька днів після вторгнення Росії в Україну.

Алчин та його дружина Ольга Гюрова переконані, що російський запит політично мотивований.

Однак російська влада стверджує, що Алчин завдав шкоди державному бюджету більш ніж на 282,5 мільйона рублів (4,4 мільйона євро). Йому загрожує шестирічний термін.

Болгарський суд ухвалив, що всі умови для екстрадиції є і ризику покарання Алчина за його політичні переконання та дії немає.

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Напередодні судового засідання перед будівлею суду у Варні зібралося багато людей на захист Алчина. Правозахисники скептично ставляться до справедливого результату процесу. "Головне, що має оцінити болгарський суд, – це передусім чи можна довіряти Російській Федерації", – заявив адвокат, експрокурор, колишній заступник голови МВС Андрей Янкулов.

Нагадаємо, у Софії відбулася акція протесту проти ризику того, що тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радевим, укладе нову угоду з російським "Газпромом".

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Теми: БолгаріяРосіяУкраїнавійна
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