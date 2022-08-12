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Болгария экстрадирует в РФ россиянина, который сжег свой паспорт, протестуя против войны в Украине

"Европейская правда"Пятница, 12 августа 2022, 14:55
Болгария экстрадирует в РФ россиянина, который сжег свой паспорт, протестуя против войны в Украине
Фото pixabay.com

Гражданин России, который сжег свой паспорт в Болгарии в знак протеста против войны в Украине, скорее всего, будет экстрадирован в страну происхождения по решению болгарского суда.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По решению Варненского районного суда будет экстрадирован 46-летний Алексей Алчин, россиянин, проживший в Болгарии пять лет. Окончательное решение апелляционного суда ожидается к концу месяца и, скорее всего, подтвердит решение первой инстанции. До того времени он останется под стражей.

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Россия потребовала экстрадиции Алчина на родину в связи с расследованием налогового мошенничества. Запрос поступил после того, как Алчин выступил против вторжения России в Украину, сжег свой паспорт через несколько дней после вторжения России в Украину.

Алчин и его супруга Ольга Гюрова убеждены, что российский запрос политически мотивирован.

Однако российские власти утверждают, что Алчин причинил ущерб государственному бюджету более чем на 282,5 миллиона рублей (4,4 миллиона евро). Ему грозит шестилетний срок.

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Болгарский суд принял, что все условия для экстрадиции есть и риска наказания Алчина за его политические убеждения и действия нет.

В преддверии судебного заседания перед зданием суда в Варне собралось много людей в защиту Алчина. Правозащитники скептически относятся к справедливому исходу процесса. "Главное, что должен оценить болгарский суд, – это, прежде всего, можно ли доверять Российской Федерации", – заявил адвокат, экс-прокурор, бывший заместитель главы МВД Андрей Янкулов.

Напомним, в Софии состоялась акция протеста против риска того, что временное правительство, назначенное президентом Руменом Радевым, заключит новое соглашение с российским "Газпромом".

Темы: БолгарияРосcияУкраинавойна
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