Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російську армію забезпечує фонд допомоги бідним

Євген КізіловП'ятниця, 12 серпня 2022, 16:16
Російську армію забезпечує фонд допомоги бідним
Міністр оборони РФ Сергій шойгу, фото Getty Images

Національний фонд розвитку Інгушетії (Росія) придбав бронекомплекти для бійців інгушського ОМОН, які воюють в Україні.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на місцеву газету "Інгушетія"

Деталі: Повідомляється, що йдеться про 20 бронекомплектів, куплених коштом фонду. Вони включають бронежилети, каски, навушники, мікрофони і аптечки.

Реклама:

Голова Інгушетії Махмуд-Алі Каліматов повідомив, що кошти на купівлю бронекомплектів для ОМОН фонд виділив за його особистим розпорядженням.

Національний фонд розвитку Інгушетії було створено під час пандемії для підтримки малозабезпечених сімей. Він купував їм м'ясо, допомагав у придбанні медичного приладдя, надавав допомогу у відновленні постраждалих від пожеж квартир.

Теми: війнаРосіяУкраїнаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
війна
Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Останні новини
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє "воєнкорів” у Пітері поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
Усі новини...
Реклама: