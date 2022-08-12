Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російську армію забезпечує фонд допомоги бідним

Євген КізіловП'ятниця, 12 серпня 2022, 16:16
Міністр оборони РФ Сергій шойгу, фото Getty Images

Національний фонд розвитку Інгушетії (Росія) придбав бронекомплекти для бійців інгушського ОМОН, які воюють в Україні.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на місцеву газету "Інгушетія"

Деталі: Повідомляється, що йдеться про 20 бронекомплектів, куплених коштом фонду. Вони включають бронежилети, каски, навушники, мікрофони і аптечки.

Голова Інгушетії Махмуд-Алі Каліматов повідомив, що кошти на купівлю бронекомплектів для ОМОН фонд виділив за його особистим розпорядженням.

Національний фонд розвитку Інгушетії було створено під час пандемії для підтримки малозабезпечених сімей. Він купував їм м'ясо, допомагав у придбанні медичного приладдя, надавав допомогу у відновленні постраждалих від пожеж квартир.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаРосіяУкраїнаармія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський закликав ЄС до візових обмежень для росіян: Європа – не супермаркет

США не давали Україні зброю для ударів по Криму – Пентагон

Залужний просить дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову, – нардепка

ФБР знайшла 11 пакетів секретних документів під час обшуків у Трампа – WSJ

Amnesty International відреагувала на дії росіян на Запорізькій АЕС

фотоСтрілянина в Чорногорії: щонайменше 11 загиблих, серед них діти

Усі новини...
війна
Кремль проводить приховану "промислову мобілізацію" – ГУР
Окупанти обстріляли Харківщину з "Ураганів": є загибла та поранені
Болгарія екстрадує до РФ росіянина, який спалив свій паспорт, протестуючи проти війни в Україні
Останні новини
01:34
ЗСУ вивели з ладу міст дамби в Новій Каховці
00:38
Доба на Сумщині: Було 200 прильотів від росіян, обійшлося без постраждалих
23:43
Розслідування ФБР може обернутися для Трампа ув’язненням – Politico
23:31
Повітряні сили про вибухи в Криму: Болючий удар для Росії, але злітна смуга працює
23:18
Зеленський закликав ЄС до візових обмежень для росіян: Європа – не супермаркет
23:00
В Україну прибуло судно під завантаження зерном для Африки в рамках "зернової ініціативи"
22:50
Майже всі завербовані "вагнерівцями" на війну в'язні двох колоній РФ загинули – росЗМІ
22:49
США не давали Україні зброю для ударів по Криму – Пентагон
22:26
Рада з протидії дискримінації Румунії викликає Орбана через його скандальний виступ
22:22
оновленоРосіяни вдарили 5 ракетами по Запоріжжю: є загибла й поранені
Усі новини...