Російську армію забезпечує фонд допомоги бідним

Національний фонд розвитку Інгушетії (Росія) придбав бронекомплекти для бійців інгушського ОМОН, які воюють в Україні.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на місцеву газету "Інгушетія"

Деталі: Повідомляється, що йдеться про 20 бронекомплектів, куплених коштом фонду. Вони включають бронежилети, каски, навушники, мікрофони і аптечки.

Голова Інгушетії Махмуд-Алі Каліматов повідомив, що кошти на купівлю бронекомплектів для ОМОН фонд виділив за його особистим розпорядженням.

Національний фонд розвитку Інгушетії було створено під час пандемії для підтримки малозабезпечених сімей. Він купував їм м'ясо, допомагав у придбанні медичного приладдя, надавав допомогу у відновленні постраждалих від пожеж квартир.