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Российскую армию снабжает фонд помощи бедным

Евгений КизиловПятница, 12 августа 2022, 16:16
Министр обороны РФ Сергей шойгу, фото Getty Images

Национальный фонд развития Ингушетии (Россия) закупил бронекомплекты для бойцов ингушского ОМОН, воюющих в Украине.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на местную газету "Ингушетия"

Детали: Сообщается, что речь идет о 20 бронекомплектах, купленных на средства фонда. Они включают в себя бронежилеты, каски, наушники, микрофоны и аптечки.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что средства на покупку бронекомплектов для ОМОН фонд выделил по его личному распоряжению.

Национальный фонд развития Ингушетии был создан в период пандемии для поддержки малоимущих семей. Покупал им мясо, помогал в приобретении медицинских принадлежностей, оказывал помощь в восстановлении пострадавших от пожаров квартир.

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Темы: войнаРосcияУкраинаармия
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