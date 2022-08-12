Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехія офіційно запропонує ЄС заборонити видачу віз росіянам

П'ятниця, 12 серпня 2022, 16:23

Міністр закордонних справ Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Ян Ліпавський у п’ятницю запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти Москви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Повна заборона російських віз усіма членами ЄС може бути ще однією дуже ефективною санкцією", – йдеться у заяві Ліпавського, поширеній серед держав-членів ЄС.

Там зазначається, що Чехія винесе обговорення питання на неформальне засідання міністра закордонних справ, яке відбудеться у Празі наприкінці серпня.

"У час російської агресії, коли Кремль продовжує ескалацію, не може бути й мови про звичайний туризм для російських громадян", – наголошує Ліпавський.

Раніше він підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку запропонували деякі країни ЄС.

Нагадаємо, уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЧехіяЄСРосіясанкції
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський закликав ЄС до візових обмежень для росіян: Європа – не супермаркет

США не давали Україні зброю для ударів по Криму – Пентагон

Залужний просить дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову, – нардепка

ФБР знайшла 11 пакетів секретних документів під час обшуків у Трампа – WSJ

Amnesty International відреагувала на дії росіян на Запорізькій АЕС

фотоСтрілянина в Чорногорії: щонайменше 11 загиблих, серед них діти

Усі новини...
Чехія
Чехія, яка головує в ЄС, підтримує заборону видачі шенгенських віз росіянам
Чехія почне переговори з Ізраїлем щодо купівлі бойових безпілотників
Чехія в суботу вперше з початку війни не видала жодної візи українським біженцям
Останні новини
01:34
ЗСУ вивели з ладу міст дамби в Новій Каховці
00:38
Доба на Сумщині: Було 200 прильотів від росіян, обійшлося без постраждалих
23:43
Розслідування ФБР може обернутися для Трампа ув’язненням – Politico
23:31
Повітряні сили про вибухи в Криму: Болючий удар для Росії, але злітна смуга працює
23:18
Зеленський закликав ЄС до візових обмежень для росіян: Європа – не супермаркет
23:00
В Україну прибуло судно під завантаження зерном для Африки в рамках "зернової ініціативи"
22:50
Майже всі завербовані "вагнерівцями" на війну в'язні двох колоній РФ загинули – росЗМІ
22:49
США не давали Україні зброю для ударів по Криму – Пентагон
22:26
Рада з протидії дискримінації Румунії викликає Орбана через його скандальний виступ
22:22
оновленоРосіяни вдарили 5 ракетами по Запоріжжю: є загибла й поранені
Усі новини...