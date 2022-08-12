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Чехія офіційно запропонує ЄС заборонити видачу віз росіянам

П'ятниця, 12 серпня 2022, 16:23

Міністр закордонних справ Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Ян Ліпавський у п’ятницю запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти Москви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Повна заборона російських віз усіма членами ЄС може бути ще однією дуже ефективною санкцією", – йдеться у заяві Ліпавського, поширеній серед держав-членів ЄС.

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Там зазначається, що Чехія винесе обговорення питання на неформальне засідання міністра закордонних справ, яке відбудеться у Празі наприкінці серпня.

"У час російської агресії, коли Кремль продовжує ескалацію, не може бути й мови про звичайний туризм для російських громадян", – наголошує Ліпавський.

Раніше він підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку запропонували деякі країни ЄС.

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Нагадаємо, уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.

Теми: ЧехіяЄСРосіясанкції
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