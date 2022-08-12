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Чехия официально предложит ЕС запретить выдачу виз россиянам

Пятница, 12 августа 2022, 16:23

Министр иностранных дел Чехии (ныне председательствующей в Совете ЕС) Ян Липавский в пятницу предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против Москвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Полный запрет виз  россиянам всеми членами ЕС может быть еще одной очень эффективной санкцией", – говорится в заявлении Липавского, распространенном среди государств-членов ЕС.

Там говорится, что Чехия вынесет обсуждение вопроса на неформальное заседание министров иностранных дел, которое состоится в Праге в конце августа.

"Во время российской агрессии, когда Кремль продолжает эскалацию, не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан", – отмечает Липавский.

Ранее он поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, который предложили некоторые страны ЕС.

Напомним, правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

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Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Она подчеркнула, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

В Еврокомиссии заявили, что вопрос выдачи виз россиянам находится в компетенции государств-членов, и они в каждом конкретном случае могут отказать в визе на основании угроз собственной безопасности.

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Темы: ЧехияЕСРосcиясанкции
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