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Чехия официально предложит ЕС запретить выдачу виз россиянам

Пятница, 12 августа 2022, 16:23

Министр иностранных дел Чехии (ныне председательствующей в Совете ЕС) Ян Липавский в пятницу предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против Москвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Полный запрет виз  россиянам всеми членами ЕС может быть еще одной очень эффективной санкцией", – говорится в заявлении Липавского, распространенном среди государств-членов ЕС.

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Там говорится, что Чехия вынесет обсуждение вопроса на неформальное заседание министров иностранных дел, которое состоится в Праге в конце августа.

"Во время российской агрессии, когда Кремль продолжает эскалацию, не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан", – отмечает Липавский.

Ранее он поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, который предложили некоторые страны ЕС.

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Напомним, правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Она подчеркнула, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

В Еврокомиссии заявили, что вопрос выдачи виз россиянам находится в компетенции государств-членов, и они в каждом конкретном случае могут отказать в визе на основании угроз собственной безопасности.

Темы: ЧехияЕСРосcиясанкции
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