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Кремль проводить приховану "промислову мобілізацію" – ГУР

Олена РощінаП'ятниця, 12 серпня 2022, 17:08
Оборонна промисловість Росії, фото ГУР МОУ

У Росії почали проводити приховані заходи так званої "промислової мобілізації" компаній та підприємств оборонного сектору, заявляють українські розвідники.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

Деталі: У компанії "Ростех" із початку серпня введено заборону на відпустки для всього керівного складу та значної частини робочого персоналу. 

У деяких компаніях, які входять до складу "Ростех", "перенесення відпусток на невизначений термін" стосується 100% працівників.

Також воєнно-промислова комісія РФ, яку очолює Володимир Путін, готує зміни до програми державного оборонного замовлення РФ на 2022 рік, які передбачають збільшення витрат на 600-700 млрд російських рублів. Затвердження змін очікується на початку вересня.

Мета прихованої "промислової мобілізації" – забезпечення ведення бойових дій на території України. При цьому, вже найближчим часом очікується введення аналогічних заходів на інших оборонних підприємствах РФ.

Скасування відпусток також пов’язане з намаганням повністю контролювати пересування персоналу оборонних підприємств. У першу чергу, керівного складу, на фоні останніх гучних справ зі звинувачення у державній зраді окремих представників наукових кіл РФ.

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До складу державної компанії "Ростех" входить понад 800 компаній та підприємств різних галузей виробництва. Портфель корпорації містить до 40% всього об’єму державного оборонного замовлення та пріоритетні цивільні програми, зазначає ГУР.

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Теми: Росіявійнапромисловістьрозвідка
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