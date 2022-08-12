Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль проводит скрытую "промышленную мобилизацию" – ГУР

Елена РощинаПятница, 12 августа 2022, 17:08
Оборонная промышленность России, фото ГУР МОУ

В России начали проводить скрытые мероприятия так называемой промышленной мобилизации компаний и предприятий оборонного сектора, заявляют украинские разведчики.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Детали: В компании "Ростех" с начала августа введен запрет на отпуска для всего руководящего состава и значительной части рабочего персонала.

В некоторых компаниях, входящих в состав "Ростех", "перенос отпусков на неопределенный срок" касается 100% работников.

Также военно-промышленная комиссия РФ, возглавляемая Владимиром Путиным, готовит изменения к программе государственного оборонного заказа РФ на 2022 год, которые предусматривают увеличение расходов на 600-700 млрд российских рублей. Утверждение изменений ожидается в начале сентября.

Целью скрытой "промышленной мобилизации" является обеспечение ведения боевых действий на территории Украины. При этом уже в ближайшее время ожидается введение аналогичных мер на других оборонных предприятиях РФ.

Отмена отпусков также связана с попыткой полностью контролировать передвижение персонала оборонных предприятий. В первую очередь руководящего состава, на фоне последних громких дел по обвинению в государственной измене отдельных представителей научных кругов РФ.

ВИДЕО ДНЯ

В состав государственной компании "Ростех" входит более 800 компаний и предприятий разных отраслей производства. Портфель корпорации включает в себя до 40% всего объема государственного оборонного заказа и приоритетные гражданские программы, отмечает ГУР.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Росcиявойнапромышленностьразведка
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский призвал ЕС к визовым ограничениям для россиян: Европа – не супермаркет

США не давали Украине оружие для ударов по Крыму – Пентагон

Залужный просит разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву, – нардеп

ФБР нашла 11 пакетов секретных документов во время обысков у Трампа – WSJ

Amnesty International отреагировала на действия россиян на Запорожской АЭС

фотоСтрельба в Черногории: минимум 11 погибших, среди них дети

Все новости...
Росcия
Оккупанты анонсировали начало "суда" над пленными иностранцами – росСМИ
Чехия официально предложит ЕС запретить выдачу виз россиянам
Российскую армию снабжает фонд помощи бедным
Последние новости
02:30
видеоSpaceX вывела на орбиту полсотни "Старлинков"
01:34
ВСУ вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке
00:38
Сутки на Сумщине: Было 200 прилетов от россиян, обошлось без пострадавших
23:43
Расследование ФБР может обернуться для Трампа заключением – Politico
23:31
Воздушные силы о взрывах в Крыму: Болезненный удар для России, но взлетная полоса работает
23:18
Зеленский призвал ЕС к визовым ограничениям для россиян: Европа – не супермаркет
23:00
В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки в рамках "зерновой инициативы"
22:50
Почти все завербованные "вагнеровцами" на войну заключенные двух колоний РФ погибли – росСМИ
22:49
США не давали Украине оружие для ударов по Крыму – Пентагон
22:26
Совет по противодействию дискриминации Румынии вызывает Орбана из-за его скандального выступления
Все новости...