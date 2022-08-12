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Естонія і Фінляндія об'єднають ракетні системи берегової охорони

П'ятниця, 12 серпня 2022, 17:46

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна спільно з Фінляндією будуть об’єднувати ракетні комплекси берегової охорони в межах анонсованої раніше інтеграції оборонних планів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Певкур розповів в інтерв’ю фінській газеті Iltalehti.

"Ми повинні інтегрувати свої ракетні комплекси берегової оборони. Дальність дії естонських і фінських ракет більша, ніж ширина Фінської затоки. Це означає, що ми об'єднаємо нашу протиракетну оборону і ділитимемося один з одним всією інформацією", – сказав він.

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Глава естонського Міноборони наголосив, що це рішення дозволить закрити Фінську затоку для російських військових кораблів.

"Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО, коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО. Ситуація зміниться", – переконаний він.

Як нагадує Iltalehti, фіни та естонці планували спільну берегову оборону ще у 1930-х роках. Проте обом країнам тоді не вистачало союзників. У НАТО у захисті Естонії та Фінляндії беруть участь такі держави, як США та Велика Британія.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час зустрічі з фінським колегою Антті Кайкконеном у Гельсінкі в середу запропонував, щоб оборонні плани обох країн були об’єднані.

Війна в Україні внесла корективи у військові плани Естонії: міністерство оборони країни заявило, що оборонні плани будуть переглянуті відповідно до військової тактики та дій Росії.

У межах оновлених оборонних планів Естонія вже домовилася спільно з Латвією закупити системи протиповітряної оборони – відповідний протокол про наміри підписали міністр оборони Естонії Калле Лаанет та міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс на саміті НАТО в Мадриді.

Теми: ЕстоніяФінляндіяармія
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