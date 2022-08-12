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Естонія і Фінляндія об'єднають ракетні системи берегової охорони

П'ятниця, 12 серпня 2022, 17:46

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна спільно з Фінляндією будуть об’єднувати ракетні комплекси берегової охорони в межах анонсованої раніше інтеграції оборонних планів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Певкур розповів в інтерв’ю фінській газеті Iltalehti.

"Ми повинні інтегрувати свої ракетні комплекси берегової оборони. Дальність дії естонських і фінських ракет більша, ніж ширина Фінської затоки. Це означає, що ми об'єднаємо нашу протиракетну оборону і ділитимемося один з одним всією інформацією", – сказав він.

Глава естонського Міноборони наголосив, що це рішення дозволить закрити Фінську затоку для російських військових кораблів.

"Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО, коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО. Ситуація зміниться", – переконаний він.

Як нагадує Iltalehti, фіни та естонці планували спільну берегову оборону ще у 1930-х роках. Проте обом країнам тоді не вистачало союзників. У НАТО у захисті Естонії та Фінляндії беруть участь такі держави, як США та Велика Британія.

Як повідомлялося, міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час зустрічі з фінським колегою Антті Кайкконеном у Гельсінкі в середу запропонував, щоб оборонні плани обох країн були об’єднані.

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Війна в Україні внесла корективи у військові плани Естонії: міністерство оборони країни заявило, що оборонні плани будуть переглянуті відповідно до військової тактики та дій Росії.

У межах оновлених оборонних планів Естонія вже домовилася спільно з Латвією закупити системи протиповітряної оборони – відповідний протокол про наміри підписали міністр оборони Естонії Калле Лаанет та міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс на саміті НАТО в Мадриді.

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Теми: ЕстоніяФінляндіяармія
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