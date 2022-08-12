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Эстония и Финляндия объединят ракетные системы береговой охраны

Пятница, 12 августа 2022, 17:46

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна совместно с Финляндией будут объединять ракетные комплексы береговой охраны в рамках ранее анонсированной интеграции оборонных планов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Певкур рассказал в интервью финской газете Iltalehti.

"Мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны. Дальность действия эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива. Это значит, что мы объединим нашу противоракетную оборону и будем делиться друг с другом всей информацией", – сказал он.

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Глава эстонского Минобороны подчеркнул, что это решение позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

"Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Ситуация изменится", – убежден он.

Как напоминает Iltalehti, финны и эстонцы планировали совместную береговую оборону еще в 30-х годах. Однако обеим странам тогда не хватало союзников. В НАТО в защите Эстонии и Финляндии принимают участие такие государства, как США и Великобритания.

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Как сообщалось, министр обороны Эстонии Ханно Певкур в ходе встречи с финским коллегой Антти Кайкконеном в Хельсинки в среду предложил, чтобы оборонные планы обеих стран были объединены.

Война в Украине внесла коррективы в военные планы Эстонии: министерство обороны страны заявило, что оборонные планы будут пересмотрены в соответствии с военной тактикой и действиями России.

В рамках обновленных оборонных планов Эстония уже договорилась совместно с Латвией закупить системы противовоздушной обороны – соответствующий протокол о намерениях подписали министр обороны Эстонии Калле Лаанет и министр обороны Латвии Артис Пабрикс на саммите НАТО в Мадриде.

Темы: ЭстонияФинляндияармия
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