Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС передав Україні чотири катери для охорони державного кордону

"Європейська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 18:13

Білгород-Дністровський прикордонний загін, що в Одеській області, отримав чотири патрульні катери UMS – 425CC від Європейського Союзу загальною вартістю 2,2 мільйона гривень.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що катери були надані в межах проєкту міжнародної технічної допомоги "Разом з ЄС до безпеки кордонів", який фінансується Європейським Союзом та впроваджується Міжнародною організацією з міграції.

Реклама:
 

Кожен човен вміщує команду з чотирьох осіб, оснащений рятувальними жилетами та ехолотом для визначення глибини води під судном.

Як нагадує ДПСУ, у 2021 році в межах цього ж проєкту прикордонники отримали два катери UMS – 545DC та UMS – 425CC, які показали свою високу надійність під час несення служби з охорони державного кордону.

Як повідомлялося, Данія запропонувала надати Україні 35 екскаваторів через механізм цивільного захисту ЄС для відновлення зруйнованої війною інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Європафлот
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Європа
У Європі розгромили балканський наркокартель і конфіскували 2,7 тонни кокаїну
5 країн Європи хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Останні новини
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє "воєнкорів” у Пітері поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
Усі новини...
Реклама: