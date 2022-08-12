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ЄС передав Україні чотири катери для охорони державного кордону

"Європейська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 18:13

Білгород-Дністровський прикордонний загін, що в Одеській області, отримав чотири патрульні катери UMS – 425CC від Європейського Союзу загальною вартістю 2,2 мільйона гривень.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що катери були надані в межах проєкту міжнародної технічної допомоги "Разом з ЄС до безпеки кордонів", який фінансується Європейським Союзом та впроваджується Міжнародною організацією з міграції.

 

Кожен човен вміщує команду з чотирьох осіб, оснащений рятувальними жилетами та ехолотом для визначення глибини води під судном.

Як нагадує ДПСУ, у 2021 році в межах цього ж проєкту прикордонники отримали два катери UMS – 545DC та UMS – 425CC, які показали свою високу надійність під час несення служби з охорони державного кордону.

Як повідомлялося, Данія запропонувала надати Україні 35 екскаваторів через механізм цивільного захисту ЄС для відновлення зруйнованої війною інфраструктури.

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Теми: Європафлот
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