ЄС передав Україні чотири катери для охорони державного кордону

Білгород-Дністровський прикордонний загін, що в Одеській області, отримав чотири патрульні катери UMS – 425CC від Європейського Союзу загальною вартістю 2,2 мільйона гривень.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що катери були надані в межах проєкту міжнародної технічної допомоги "Разом з ЄС до безпеки кордонів", який фінансується Європейським Союзом та впроваджується Міжнародною організацією з міграції.

Кожен човен вміщує команду з чотирьох осіб, оснащений рятувальними жилетами та ехолотом для визначення глибини води під судном.

Як нагадує ДПСУ, у 2021 році в межах цього ж проєкту прикордонники отримали два катери UMS – 545DC та UMS – 425CC, які показали свою високу надійність під час несення служби з охорони державного кордону.

Як повідомлялося, Данія запропонувала надати Україні 35 екскаваторів через механізм цивільного захисту ЄС для відновлення зруйнованої війною інфраструктури.