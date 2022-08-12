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ЕС передал Украине четыре катера для охраны государственной границы

"Европейская правда"Пятница, 12 августа 2022, 18:13

Белгород-Днестровский пограничный отряд Одесской области получил четыре патрульных катера UMS – 425CC от Европейского Союза общей стоимостью 2,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что катера были предоставлены в рамках проекта международной технической помощи "Вместе с ЕС к безопасности границ", финансируемого Европейским Союзом и внедряемого Международной организацией по миграции.

 

Каждый катер вмещает команду из четырех человек, оснащен спасательными жилетами и эхолотом для определения глубины воды под судном.

Как напоминает Госпогранслужба, в 2021 году в рамках этого же проекта пограничники получили два катера UMS-545DC и UMS-425CC, которые показали свою высокую надежность при несении службы по охране государственной границы.

Как сообщалось, Дания предложила предоставить Украине 35 экскаваторов через механизм гражданской защиты ЕС для восстановления разрушенной войной инфраструктуры.

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Темы: Европафлот
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