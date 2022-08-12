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Кременчук: звуки вибухів пов'язані з ліквідацією залишків ракет

Олена РощінаП'ятниця, 12 серпня 2022, 18:30
Кременчук: звуки вибухів пов'язані з ліквідацією залишків ракет
Віталій Малецький, фото з його Facebook

Жителі Кременчука ввечері 12 серпня чули звук вибуху, проте це відбувалася ліквідація залишків раніше збитих ракет. 

Джерело: міський голова Кременчука Віталій Малецький

Пряма мова: "Багато кременчужан близько 17:30 чули звук вибуху. Це проводилася ліквідація залишків раніше збитих ракет".

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Деталі: Раніше Малецький повідомив, що близько 4 години ранку 12 серпня більшість кременчужан чула декілька звуків, схожих на вибухи, проте оперативні служби Полтавщини не фіксували надзвичайних ситуацій у місті. 

Цьому передувало: 11 серпня голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін попередив мешканців, що 11 та 12 серпня в області проводитимуть навчальні стрільби.

Теми: КременчукПолтавська областьвибух
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