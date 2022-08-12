Кременчуг: звуки взрывов связаны с ликвидацией остатков ракет

Виталий Малецкий, фото из его Facebook

Жители Кременчуга вечером 12 августа слышали звук взрыва, однако это происходила ликвидация остатков ранее сбитых ракет.

Источник: городской глава Кременчуга Виталий Малецкий

Прямая речь: "Многие кременчужаны около 17:30 слышали звук взрыва. Это производилась ликвидация остатков ранее сбитых ракет".

Детали: Ранее Малецкий сообщил, что около 4 часов утра 12 августа большинство кременчужан слышали несколько звуков, похожих на взрывы, однако оперативные службы Полтавщины не фиксировали чрезвычайные ситуации в городе.

Этому предшествовало: 11 августа глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин предупредил жителей, что 11 и 12 августа в области будут проводить учебные стрельбы.