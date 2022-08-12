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Посол Німеччини в Україні про порівняння Путіна з Гітлером: паралелі очевидні

"Європейська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 18:57
Посол Німеччини в Україні про порівняння Путіна з Гітлером: паралелі очевидні
NurPhoto via Getty Images

Між режимом російського лідера Владіміра Путіна та нацистським режимом Третього Рейху є очевидні паралелі.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, пише "Європейська правда".

"Історичні аналогії не завжди правильні, і Німеччина має особливу позицію, що нашу вину в Другій світовій війні не можна перевершити. Але, як і дуже багато німців, я кожного дня думаю про паралелі – вони просто очевидні, зокрема, і в масштабі того, що Путін хоче якусь імперію, і ми не знаємо, який її простір. Я справді дуже багато про це думаю", - сказала посол.

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Фельдгузен розповіла, що у Німеччині знають про такі російські ідеї, як створення концтаборів для українців, які озвучуються в публічному просторі.

"Так, німці про це читають. Не всі, звісно, але наші медіа дуже багато про це пишуть – є багато докладних статей, в тому числі фахівців з України і навіть з Росії, які були змушені її залишити. Тобто інформація є. Чи люди це все читають із таким самим інтересом, як дипломати або інші професіонали, я не знаю. Але про це дійсно дуже багато говорять", - сказала посол.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що це Путін веде війну в Україні і тому він проти загальної заборони в'їзду росіян до ЄС.

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Теми: ПутінГітлерНімеччинадипломатичні відносини
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