Посол Німеччини в Україні про порівняння Путіна з Гітлером: паралелі очевидні

Між режимом російського лідера Владіміра Путіна та нацистським режимом Третього Рейху є очевидні паралелі.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, пише "Європейська правда".

"Історичні аналогії не завжди правильні, і Німеччина має особливу позицію, що нашу вину в Другій світовій війні не можна перевершити. Але, як і дуже багато німців, я кожного дня думаю про паралелі – вони просто очевидні, зокрема, і в масштабі того, що Путін хоче якусь імперію, і ми не знаємо, який її простір. Я справді дуже багато про це думаю", - сказала посол.

Фельдгузен розповіла, що у Німеччині знають про такі російські ідеї, як створення концтаборів для українців, які озвучуються в публічному просторі.

"Так, німці про це читають. Не всі, звісно, але наші медіа дуже багато про це пишуть – є багато докладних статей, в тому числі фахівців з України і навіть з Росії, які були змушені її залишити. Тобто інформація є. Чи люди це все читають із таким самим інтересом, як дипломати або інші професіонали, я не знаю. Але про це дійсно дуже багато говорять", - сказала посол.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що це Путін веде війну в Україні і тому він проти загальної заборони в'їзду росіян до ЄС.