Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол Германии в Украине о сравнениях Путина с Гитлером: параллели очевидны

"Европейская правда"Пятница, 12 августа 2022, 18:57
Посол Германии в Украине о сравнениях Путина с Гитлером: параллели очевидны
NurPhoto via Getty Images

Между режимом российского лидера Владимира Путина и нацистским режимом Третьего Рейха есть очевидные параллели.

Об этом в интервью Укринформу заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, пишет "Европейская правда".

"Исторические аналогии не всегда правильные, и Германия имеет особую позицию, что нашу вину во Второй мировой войне нельзя превзойти. Но, как и очень много немцев, я каждый день думаю о параллели – они просто очевидны, в частности, и в масштабе того, что Путин хочет какую-то империю, и мы не знаем, какое ее пространство. Я действительно очень многое об этом думаю", - сказала посол.

Реклама:

Фельдгузен рассказала, что в Германии знают о таких российских идеях, озвучиваемых в публичном пространстве, как создание концлагерей для украинцев.

"Да, немцы об этом читают. Не все, конечно, но наши медиа очень много об этом пишут – много подробных статей, в том числе специалистов из Украины и даже из России, которые были вынуждены ее покинуть. То есть информация есть. Читают ли это люди с таким же интересом, как дипломаты или другие профессионалы, я не знаю. Но об этом действительно очень много говорят", - сказала посол.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это Путин ведет войну в Украине и поэтому он против общего запрета въезда россиян в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинГитлерГерманиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: