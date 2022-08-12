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Посол Германии в Украине о сравнениях Путина с Гитлером: параллели очевидны

"Европейская правда"Пятница, 12 августа 2022, 18:57
NurPhoto via Getty Images

Между режимом российского лидера Владимира Путина и нацистским режимом Третьего Рейха есть очевидные параллели.

Об этом в интервью Укринформу заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, пишет "Европейская правда".

"Исторические аналогии не всегда правильные, и Германия имеет особую позицию, что нашу вину во Второй мировой войне нельзя превзойти. Но, как и очень много немцев, я каждый день думаю о параллели – они просто очевидны, в частности, и в масштабе того, что Путин хочет какую-то империю, и мы не знаем, какое ее пространство. Я действительно очень многое об этом думаю", - сказала посол.

Фельдгузен рассказала, что в Германии знают о таких российских идеях, озвучиваемых в публичном пространстве, как создание концлагерей для украинцев.

"Да, немцы об этом читают. Не все, конечно, но наши медиа очень много об этом пишут – много подробных статей, в том числе специалистов из Украины и даже из России, которые были вынуждены ее покинуть. То есть информация есть. Читают ли это люди с таким же интересом, как дипломаты или другие профессионалы, я не знаю. Но об этом действительно очень много говорят", - сказала посол.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это Путин ведет войну в Украине и поэтому он против общего запрета въезда россиян в ЕС.

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Темы: ПутинГитлерГерманиядипломатические отношения
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