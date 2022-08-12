Від зустрічі з прикордонниками ворожому танку зірвало дах
П'ятниця, 12 серпня 2022, 19:08
Держприкордонслужба оприлюднила відео знищення прикордонниками російського танка.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "Прикордонники мінусували ворожий танк. Він дуже дошкуляв нашим воїнам.
Російську бойову машину військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби вполювали та знищили у тісній взаємодії з побратимами інших складових Сил оборони України на одному з напрямків, де ведуться активні бойові дії.
Від контакту з українськими захисниками у танка аж зірвало башту".
Деталі: У повідомленні не вказується, де та коли було знищено танк.
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