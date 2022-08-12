Від зустрічі з прикордонниками ворожому танку зірвало дах

Держприкордонслужба оприлюднила відео знищення прикордонниками російського танка.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Прикордонники мінусували ворожий танк. Він дуже дошкуляв нашим воїнам.

Російську бойову машину військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби вполювали та знищили у тісній взаємодії з побратимами інших складових Сил оборони України на одному з напрямків, де ведуться активні бойові дії.

Від контакту з українськими захисниками у танка аж зірвало башту".

Деталі: У повідомленні не вказується, де та коли було знищено танк.