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Від зустрічі з прикордонниками ворожому танку зірвало дах

Катерина ТищенкоП'ятниця, 12 серпня 2022, 19:08
Від зустрічі з прикордонниками ворожому танку зірвало дах
скріншот відео

Держприкордонслужба оприлюднила відео знищення прикордонниками російського танка.

Джерело: Державна прикордонна служба України

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Дослівно: "Прикордонники мінусували ворожий танк. Він дуже дошкуляв нашим воїнам.

Російську бойову машину військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби вполювали та знищили у тісній взаємодії з побратимами інших складових Сил оборони України на одному з напрямків, де ведуться активні бойові дії.

Від контакту з українськими захисниками у танка аж зірвало башту".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У повідомленні не вказується, де та коли було знищено танк.

Теми: Прикордонна службавійна
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