От встречи с пограничниками вражескому танку сорвало крышу
Пятница, 12 августа 2022, 19:08
Госпогранслужба обнародовала видео уничтожение пограничниками российского танка.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
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Дословно: "Пограничники минусовали вражеский танк. Он очень донимал наших воинов.
Российскую боевую машину военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы подстрелили и уничтожили в тесном взаимодействии с собратьями других составляющих Сил обороны Украины на одном из направлений, где ведутся активные боевые действия.
От контакта с украинскими защитниками у танка аж сорвало башню".
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Детали: В сообщении не указывается, где и когда был уничтожен танк.