От встречи с пограничниками вражескому танку сорвало крышу

Госпогранслужба обнародовала видео уничтожение пограничниками российского танка.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Пограничники минусовали вражеский танк. Он очень донимал наших воинов.

Российскую боевую машину военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы подстрелили и уничтожили в тесном взаимодействии с собратьями других составляющих Сил обороны Украины на одном из направлений, где ведутся активные боевые действия.

От контакта с украинскими защитниками у танка аж сорвало башню".

Детали: В сообщении не указывается, где и когда был уничтожен танк.