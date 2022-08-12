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Зеленський розповів Папі Римському про страшні злочини Росії

Катерина ТищенкоП'ятниця, 12 серпня 2022, 19:19
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІД ЧАС ЗУСТРІЧІ З ПАПОЮ РИМСЬКИМ ФРАНЦИСКОМ У ЛЮТОМУ 2020 РОКУ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Провів розмову з Папою Франциском. Поінформував про агресію, яку РФ здійснює проти України, про страшні злочини Росії.

Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні".

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Теми: ЗеленськийПапа РимськийРосія
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