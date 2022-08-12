Зеленський розповів Папі Римському про страшні злочини Росії
П'ятниця, 12 серпня 2022, 19:19
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.
Джерело: Зеленський у Twitter
Провів розмову з @Pontifex_it. Поінформував про агресію, яку РФ здійснює проти 🇺🇦, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за 🇺🇦. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в 🇺🇦.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2022
Дослівно: "Провів розмову з Папою Франциском. Поінформував про агресію, яку РФ здійснює проти України, про страшні злочини Росії.
Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні".