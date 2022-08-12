Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский рассказал Папе Римскому о страшных преступлениях России

Катерина ТищенкоПятница, 12 августа 2022, 19:19
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ С ПАПОЙ ФРАНЦИСКОМ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Провел разговор с Папой Франциском. Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России.

Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине".

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийПапа РимскийРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский призвал ЕС к визовым ограничениям для россиян: Европа – не супермаркет

США не давали Украине оружие для ударов по Крыму – Пентагон

Залужный просит разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву, – нардеп

ФБР нашла 11 пакетов секретных документов во время обысков у Трампа – WSJ

Amnesty International отреагировала на действия россиян на Запорожской АЭС

фотоСтрельба в Черногории: минимум 11 погибших, среди них дети

Все новости...
Зеленский
Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до зимы
Зеленский просит не рассказывать о планах ВСУ: Не время для тщеславия
Зеленский: Только полный уход россиян из ЗАЭС восстановит атомную безопасность для Европы
Последние новости
05:35
ISW: Кремль пытается перезапустить ВПК для продолжительной войны
04:45
В ООН назначили координатора в центре "зерновой" инициативы
04:15
Мелитополь: Россияне разместили военную базу в больнице — мэр
03:17
Ни Украина, ни РФ не прибегнут к решительным действиям в этом году — глава военной разведки Британии
02:30
видеоSpaceX вывела на орбиту полсотни "Старлинков"
01:34
ВСУ вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке
00:38
Сутки на Сумщине: Было 200 прилетов от россиян, обошлось без пострадавших
23:43
Расследование ФБР может обернуться для Трампа заключением – Politico
23:31
Воздушные силы о взрывах в Крыму: Болезненный удар для России, но взлетная полоса работает
23:18
Зеленский призвал ЕС к визовым ограничениям для россиян: Европа – не супермаркет
Все новости...