Зеленский рассказал Папе Римскому о страшных преступлениях России

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ С ПАПОЙ ФРАНЦИСКОМ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.

Источник: Зеленский в Twitter

Провів розмову з @Pontifex_it. Поінформував про агресію, яку РФ здійснює проти 🇺🇦, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за 🇺🇦. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2022

Дословно: "Провел разговор с Папой Франциском. Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России.

Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине".