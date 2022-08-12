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Зеленский рассказал Папе Римскому о страшных преступлениях России

Катерина ТищенкоПятница, 12 августа 2022, 19:19
Зеленский рассказал Папе Римскому о страшных преступлениях России
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ С ПАПОЙ ФРАНЦИСКОМ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Провел разговор с Папой Франциском. Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России.

Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине".

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Темы: ЗеленскийПапа РимскийРосcия
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