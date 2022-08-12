На Донеччині підрахували, що зможуть обігріти взимку 235 тисяч людей 

Влада Донецької області сподівається, що після обов'язкової евакуації на Донеччині залишаться 235 тисяч людей, які зможуть пережити холодну пору з обігрівачами.

Джерело: керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко під час брифінгу в Медіа-центрі "Україна" – "Укрінформ", ZN.ua

Деталі: Влада закликала до обов'язкової евакуації мешканців фронтового регіону через руйнування газопроводу – відтоді виїхало понад 4 тисячі осіб.

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На даний момент із 1,7 мільйонів жителів, які проживали в регіоні до початку повномасштабної війни, там залишаються близько 350 тисяч. Місцева влада сподівається, що після евакуації ця кількість скоротиться до 235 тисяч. Саме таку кількість людей вони можуть забезпечити теплом.

Пряма мова: "Саме на цю цифру ми розраховуємо з урахуванням стану електромереж у житлових будинках. Адже люди грітимуться обігрівачами".

Деталі: Кириленко розповів, що Донецька область зараз посідає друге місце після Київської області за кількістю зруйнованих об'єктів. Навіть без урахування Маріуполя й Волновахи в регіоні було зруйновано або пошкоджено війною 17 596 будівель.

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Голова ОВА також зазначив, що незважаючи на непросту ситуацію, у регіоні продовжують працювати об'єкти критичної інфраструктури та медичні установи. Вони забезпечують необхідною допомогою військовослужбовців та місцевих мешканців.