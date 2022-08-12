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В Донецкой области подсчитали, что смогут обогреть зимой 235 тысяч человек

Елена РощинаПятница, 12 августа 2022, 19:32

Власти Донецкой области надеются, что после обязательной эвакуации в Донецкой области останутся 235 тысяч человек, которые смогут пережить холодное время с обогревателями.

Источник: руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко во время брифинга в Медиа-центре "Украина" – "Укринформ", ZN.ua

Детали: Власти призвали к обязательной эвакуации жителей фронтового региона из-за разрушения газопровода – с тех пор выехали более 4 тысяч человек.

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На данный момент из 1,7 миллиона жителей, проживавших в регионе до начала полномасштабной войны, там остаются порядка 350 тысяч. Местные власти надеются, что после эвакуации это количество сократится до 235 тысяч. Именно такое количество людей они могут обеспечить теплом.

Прямая речь: "Именно на эту цифру мы рассчитываем с учетом состояния электросетей в жилых домах. Люди ведь будут греться обогревателями".

Детали: Кириленко рассказал, что Донецкая область сейчас занимает второе место после Киевской области по количеству разрушенных объектов. Даже без учета Мариуполя и Волновахи в регионе были разрушены или повреждены войной 17 596 зданий.

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Глава ОВА также отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, в регионе продолжают работать объекты критической инфраструктуры и медицинские учреждения. Они обеспечивают необходимую помощь военнослужащих и местных жителей.

Темы: Донецкая областьотоплениеэвакуациявойна
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