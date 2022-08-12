Стрілянина в Чорногорії: щонайменше 11 загиблих, серед них діти

У чорногорському місті Цетинє в п’ятницю вдень невідомий відкрив стрілянину по людях у спальному районі – є загиблі й поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTV Cetinje та Vijesti.

ФОТО: RTV CETINJE

Зазначається, що інцидент стався близько 16:00 за місцевим часом – тоді чоловік раптом відкрив вогонь по перехожих.

За даними RTCG, унаслідок стрілянини загинули щонайменше 11 людей і ще шестеро зазнали поранень, зокрема діти – в цей час у Цетинє зібрався молодіжний табір.

Відомо, що один із поліцейських отримав поранення у голову, а щонайменше двох людей – літню жінку та чоловіка – перевезли до клінічного центру Чорногорії.

Нападник загинув – або у стрілянині з поліцією, або застрелився сам. За даними порталу In4s, це - 34-річний місцевий житель Вучко Борілович. Причиною стрілянини стала, ймовірно, сімейна сварка.