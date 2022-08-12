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Стрельба в Черногории: минимум 11 погибших, среди них дети

"Европейская правда"Пятница, 12 августа 2022, 19:38
ФОТО: RTV CETINJE

В черногорском городе Цетине в пятницу днем ​​неизвестный открыл стрельбу по людям в спальном районе – есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTV Cetinje и Vijesti.

 
ФОТО: RTV CETINJE

Отмечается, что инцидент произошел около 16:00 по местному времени – тогда мужчина вдруг открыл огонь по прохожим.

По данным RTCG, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 11 человек и еще шестеро получили ранения, в том числе дети – в это время в Цетине собрался молодежный лагерь.

Известно, что один из полицейских получил ранения в голову, а по меньшей мере два человека – пожилая женщина и мужчина – перевезены в клинический центр Черногории.

Нападающий погиб – либо в стрельбе с полицией, либо застрелился сам. По данным портала In4s, это – 34-летний местный житель Вучко Борилович. Причиной стрельбы стала, вероятно, семейная ссора.

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Темы: Черногория
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