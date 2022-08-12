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Росіяни вдарили 5 ракетами по Запоріжжю: є загибла й поранені

Катерина ТищенкоП'ятниця, 12 серпня 2022, 22:22
Олександр Старух, скріншот відео

Росіяни нанесли масований ракетний удар по Запоріжжю, зруйновано об’єкти інфраструктури, відомо про одну загиблу й двох поранених.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram, в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв у Telegram

Дослівно Старух: "Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет.

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку".

Деталі: В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що росіяни нанесли ракетні удари по інфраструктурному об‘єкту та АЗС, розташованим у Шевченківському районі.

"Також є відомості про "прильоти" в передмістя Запоріжжя. Інформація потребує додаткового уточнення", - зазначив він.

Пізніше Куртєв повідомив, що внаслідок обстрілу у п’ятницю одна людина загинула, ще двоє дістали поранень.

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"Від отриманих травм одна жінка померла по дорозі до лікарні. Ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані та отримують в лікарні медичну допомогу", - написав він.

Що передувало: Раніше у п'ятницю ввечері протиповітряна оборона збила російську ракету над селом Доманівка Миколаївської області.

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Теми: Запоріжжявійна
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