Россияне ударили 5 ракетами по Запорожью: есть погибшая и раненые

Россияне нанесли массированный ракетный удар по Запорожью, разрушены объекты инфраструктуры, известно об одной погибшей и двух раненых.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram, и. о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев в Telegram

Дословно Старух: "Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 ракет.

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Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине".

Детали: И. о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что россияне нанесли ракетные удары по инфраструктурному объекту и АЗС, расположенным в Шевченковском районе.

"Также есть сведения о "прилетах" в пригород Запорожья. Информация нуждается в дополнительном уточнении", - отметил он.

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Позже Куртев сообщил, что в результате обстрела в пятницу один человек погиб, еще двое получили ранения.

"От полученных травм одна женщина скончалась по дороге в больницу. Еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы и получают в больнице медицинскую помощь", - написал он.

Что предшествовало: Ранее в пятницу вечером противовоздушная оборона сбила российскую ракету над селом Доманивка Николаевской области.