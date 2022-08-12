Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія РФ завдала удару по Краматорську, є жертви і поранені

Олена РощінаП'ятниця, 12 серпня 2022, 20:25

Російська армія ввечері 12 серпня завдала удару по місту Краматорськ у Донецькій області, влучили у приватний сектор. 

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко і голова Донецької ОВА Павло Кириленко, Краматорська міська рада

Пряма мова: "Удар по Краматорську. Знову приватний сектор. 

Реклама:

За попередньою інформацією є жертви".

Деталі: Згодом керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.

Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, зайнялася пожежа у приватному секторі.

ВІДЕО ДНЯ

На місці працюють правоохоронці та рятувальники. 

Остаточні наслідки обстрілу ще належить встановити.

Теми: КраматорськДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Краматорськ
У Краматорську пролунали звуки вибухів – ЗМІ
Краматорськ: історія іноземних волонтерів, що вижили після ракетної атаки на Ria Pizza
Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300
Останні новини
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
Усі новини...
Реклама: