Армія РФ завдала удару по Краматорську, є жертви і поранені
П'ятниця, 12 серпня 2022, 20:25
Російська армія ввечері 12 серпня завдала удару по місту Краматорськ у Донецькій області, влучили у приватний сектор.
Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко і голова Донецької ОВА Павло Кириленко, Краматорська міська рада
Пряма мова: "Удар по Краматорську. Знову приватний сектор.
За попередньою інформацією є жертви".
Деталі: Згодом керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.
Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, зайнялася пожежа у приватному секторі.
На місці працюють правоохоронці та рятувальники.
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Остаточні наслідки обстрілу ще належить встановити.