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Армія РФ завдала удару по Краматорську, є жертви і поранені

Олена РощінаП'ятниця, 12 серпня 2022, 20:25

Російська армія ввечері 12 серпня завдала удару по місту Краматорськ у Донецькій області, влучили у приватний сектор. 

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко і голова Донецької ОВА Павло Кириленко, Краматорська міська рада

Пряма мова: "Удар по Краматорську. Знову приватний сектор. 

За попередньою інформацією є жертви".

Деталі: Згодом керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.

Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, зайнялася пожежа у приватному секторі.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники. 

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Остаточні наслідки обстрілу ще належить встановити.

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Теми: КраматорськДонецька областьвійна
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