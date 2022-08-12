Армія РФ завдала удару по Краматорську, є жертви і поранені

Російська армія ввечері 12 серпня завдала удару по місту Краматорськ у Донецькій області, влучили у приватний сектор.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко і голова Донецької ОВА Павло Кириленко, Краматорська міська рада

Пряма мова: "Удар по Краматорську. Знову приватний сектор.

За попередньою інформацією є жертви".

Деталі: Згодом керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.

Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, зайнялася пожежа у приватному секторі.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

ВІДЕО ДНЯ

Остаточні наслідки обстрілу ще належить встановити.