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Армия РФ нанесла удар по Краматорску, есть жертвы и раненые

Елена РощинаПятница, 12 августа 2022, 20:25

Российская армия вечером 12 августа нанесла удар по городу Краматорск в Донецкой области, попали в частный сектор.

Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, Краматорский городской совет

Прямая речь: "Удар по Краматорску. Снова частный сектор.

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По предварительной информации, есть жертвы".

Детали: Позже руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что точно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.

Обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов, разгорелся пожар в частном секторе.

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На месте работают правоохранители и спасатели.

Окончательные последствия обстрела еще предстоит установить.

Темы: КраматорскДонецкая областьвойна
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