Армия РФ нанесла удар по Краматорску, есть жертвы и раненые
Пятница, 12 августа 2022, 20:25
Российская армия вечером 12 августа нанесла удар по городу Краматорск в Донецкой области, попали в частный сектор.
Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, Краматорский городской совет
Прямая речь: "Удар по Краматорску. Снова частный сектор.
По предварительной информации, есть жертвы".
Детали: Позже руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что точно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.
Обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов, разгорелся пожар в частном секторе.
На месте работают правоохранители и спасатели.
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Окончательные последствия обстрела еще предстоит установить.