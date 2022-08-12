Збирачка грибів підірвалася на "розтяжці" на Чернігівщині

У Чернігівській області жінка отримала поранення, підірвавшись на "розтяжці", коли пішла по гриби до лісу попри заборону.

Джерело: поліція Чернігівської області

Деталі: 12 серпня поліцейські групи реагування патрульної поліції Чернігівського району під час патрулювання виявили на узбіччі дороги жінку з тілесними ушкодженнями. Вона не могла самостійно рухатись, а одяг був просочений кров’ю. Поруч був велосипед.

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Поліцейські одразу викликали медиків, а до їх прибуття надали жінці першу домедичну допомогу. Під час спілкування з постраждалою поліцейські дізналися обставини її травмування.

Жінка проігнорувала категоричну заборону відвідувати ліси на Чернігівщині і вирушила по гриби. Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, потерпіла зачепила "розтяжку" – вибухову пастку, встановлену військовими РФ під час окупації частини області.

Поліцейські передали жінку медиками швидкої допомоги.

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На місці працювала слідчо-оперативна група поліції.

Поліція нагадує про заборону на відвідування лісів у Чернігівській області і про високий ризик натрапити на боєприпаси та вибухові пристрої.

"У разі виявлення підозрілих предметів, зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, у жодному разі не наближайтеся до них. Одразу повідомте про це поліцію, або рятувальників", – закликають правоохоронці.