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Збирачка грибів підірвалася на "розтяжці" на Чернігівщині

Олена РощінаП'ятниця, 12 серпня 2022, 20:53
Збирачка грибів підірвалася на розтяжці на Чернігівщині
Постраждала від розтяжки, фото поліції

У Чернігівській області жінка отримала поранення, підірвавшись на "розтяжці", коли пішла по гриби до лісу попри заборону. 

Джерело: поліція Чернігівської області

Деталі: 12 серпня поліцейські групи реагування патрульної поліції Чернігівського району під час патрулювання виявили на узбіччі дороги жінку з тілесними ушкодженнями. Вона не могла самостійно рухатись, а одяг був просочений кров’ю. Поруч був велосипед.

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Поліцейські одразу викликали медиків, а до їх прибуття надали жінці першу домедичну допомогу. Під час спілкування з постраждалою поліцейські дізналися обставини її травмування.

Жінка проігнорувала категоричну заборону відвідувати ліси на Чернігівщині і вирушила по гриби. Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, потерпіла зачепила "розтяжку" – вибухову пастку, встановлену військовими РФ під час окупації частини області.

Поліцейські передали жінку медиками швидкої допомоги. 

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На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. 

Поліція нагадує про заборону на відвідування лісів у Чернігівській області і про високий ризик натрапити на боєприпаси та вибухові пристрої.

"У разі виявлення підозрілих предметів, зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, у жодному разі не наближайтеся до них. Одразу повідомте про це поліцію, або рятувальників", – закликають правоохоронці.

Теми: Чернігівська областьрозмінуванняполіція
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