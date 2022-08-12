Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сборщица грибов подорвалась на "растяжке" в Черниговской области

Елена РощинаПятница, 12 августа 2022, 20:53
Пострадавшая от растяжки, фото полиции

В Черниговской области женщина получила ранение, подорвавшись на растяжке, когда пошла за грибами в лес, несмотря на запрет.

Источник: полиция Черниговской области

Детали: 12 августа полицейские группы реагирования патрульной полиции Черниговского района во время патрулирования обнаружили на обочине дороги женщину с телесными повреждениями. Она не могла самостоятельно двигаться, а одежда была пропитана кровью. Рядом был велосипед.

Полицейские сразу вызвали медиков, а до их прибытия оказали женщине первую медицинскую помощь. Во время общения с пострадавшей полицейские узнали обстоятельства травмирования.

Женщина проигнорировала категорический запрет посещать леса в Черниговской области и пошла за грибами. Приблизительно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, потерпевшая задела "растяжку" – взрывную ловушку, установленную военными РФ во время оккупации части области.

Полицейские передали женщину медикам скорой помощи.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

ВИДЕО ДНЯ

Полиция напоминает о запрете на посещение лесов в Черниговской области и о высоком риске наткнуться на боеприпасы и взрывные устройства.

"В случае обнаружения подозрительных предметов, оружия, боеприпасов, взрывных устройств ни в коем случае не приближайтесь к ним. Сразу сообщите об этом полиции или спасателям", – призывают правоохранители.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Черниговская областьразминированиеполиция
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке

Зеленский призвал ЕС к визовым ограничениям для россиян: Европа – не супермаркет

США не давали Украине оружие для ударов по Крыму – Пентагон

Залужный просит разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву, – нардеп

ФБР нашла 11 пакетов секретных документов во время обысков у Трампа – WSJ

Amnesty International отреагировала на действия россиян на Запорожской АЭС

Все новости...
Черниговская область
РФ продолжает терроризировать обстрелами украинское приграничье: пострадали 6 общин
Пограничники контролируют границы Черниговщины, но жителей просят не заходить в лес
Запущенная из Беларуси ракета попала возле поселка на Черниговщине
Последние новости
07:47
Днепропетровщина: Россияне выпустили 30 снарядов по жилых кварталах Никополя
07:00
Сводка Генштаба: ВСУ отразили российское наступление на нескольких направлениях
06:38
Россияне обстреляли Харьков, пострадал колледж
05:35
ISW: Кремль пытается перезапустить ВПК для продолжительной войны
04:45
В ООН назначили координатора в центре "зерновой" инициативы
04:15
Мелитополь: Россияне разместили военную базу в больнице — мэр
03:17
Ни Украина, ни РФ не прибегнут к решительным действиям в этом году — глава военной разведки Британии
02:30
видеоSpaceX вывела на орбиту полсотни "Старлинков"
01:34
ВСУ вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке
00:38
Сутки на Сумщине: Было 200 прилетов от россиян, обошлось без пострадавших
Все новости...