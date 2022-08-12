Сборщица грибов подорвалась на "растяжке" в Черниговской области

В Черниговской области женщина получила ранение, подорвавшись на растяжке, когда пошла за грибами в лес, несмотря на запрет.

Источник: полиция Черниговской области

Детали: 12 августа полицейские группы реагирования патрульной полиции Черниговского района во время патрулирования обнаружили на обочине дороги женщину с телесными повреждениями. Она не могла самостоятельно двигаться, а одежда была пропитана кровью. Рядом был велосипед.

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Полицейские сразу вызвали медиков, а до их прибытия оказали женщине первую медицинскую помощь. Во время общения с пострадавшей полицейские узнали обстоятельства травмирования.

Женщина проигнорировала категорический запрет посещать леса в Черниговской области и пошла за грибами. Приблизительно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, потерпевшая задела "растяжку" – взрывную ловушку, установленную военными РФ во время оккупации части области.

Полицейские передали женщину медикам скорой помощи.

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На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Полиция напоминает о запрете на посещение лесов в Черниговской области и о высоком риске наткнуться на боеприпасы и взрывные устройства.

"В случае обнаружения подозрительных предметов, оружия, боеприпасов, взрывных устройств ни в коем случае не приближайтесь к ним. Сразу сообщите об этом полиции или спасателям", – призывают правоохранители.